Fremdfirma beschädigte Kabel : Stadtwerke prüfen Regress-Ansprüche nach Stromausfall

Kleve Eine Fremdfirma hatte bei Arbeiten in der Querallee ein großes Kabel beschädigt. Das führte zu den stundenlangen Ausfällen in der Oberstadt und Materborn.

(cat) Der Stromausfall am Dienstagabend in der Klever Oberstadt und in Teilen von Materborn wird wohl noch ein Nachspiel haben. Wie die Geschäftsführerin der Stadtwerke Kleve, Claudia Dercks, am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, prüfen die Stadtwerke derzeit Regress-Ansprüche an eine Fremdfirma, die den Stromausfall verursacht hatte.