Stadtradeln beendet : Kreis Kleve radelt 1,25 Millionen Kilometer

Kleve 5601 Radler haben im Kreis Kleve in die Pedale getreten und sich dabei gemessen, 466 Teams haben knapp 1,25 Millionen Kilometer zurückgelegt und dabei 183 Tonnen CO2 vermieden.

Fahrrad und Niederrhein – das gehört zusammen wie Kleve und die Schwanenburg. Das hat auch die jüngste Ausgabe des Stadtradelns gezeigt: 5601 Radler haben im Kreis Kleve in die Pedale getreten und sich dabei gemessen, 466 Teams haben knapp 1,25 Millionen Kilometer zurückgelegt und dabei 183 Tonnen CO 2 vermieden. Zum Hintergrund: Beim Stadtradeln geht es darum, drei Wochen lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Am Opschlag in Kleve sind am Freitag jene von Bürgermeister Wolfgang Gebing und der Klever Fahrradbeauftragten Pascale van Koeverden ausgezeichnet worden, die sich unter den Fahrradfahrern besonders hervorgetan haben. Die meisten Kilometer im Kreis Kleve geradelt haben drei Schulen: Auf den ersten Platz kam das Konrad-Adenauer-Gymnasium mit 43.016 Kilometern, gefolgt vom Lise-Meitner-Gymnasium Gymnasium der Stadt Geldern (24.519) und dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (23.051). Außerdem gab es noch zahlreiche weitere Kategorien: Wer hat die meisten Kilometer pro Kopf gefahren, welche Schule war landesweit am erfolgreichsten und welches Parlament hat die meisten Kilometer zurückgelegt?