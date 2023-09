Rekord beim Stadtradeln So viele wie noch nie stiegen aufs Fahrrad

Unter Beteiligung des Kreises Kleve, der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH, den Städten und Gemeinden sowie des ADFC Kreis Kleve wurden in diesem Jahr zudem unter allen aktiven Fahrradfahrern im gesamten Kreisgebiet verschiedene Preise verlost. Der diesjährige Hauptpreis, ein E-Bike im Wert von etwa 2500 Euro, ging an Jacqueline Rütter aus Kleve. Über einen 500-Euro-Gutschein für ein Fahrradgeschäft ihrer Wahl freuten sich Maria Gertsen, Ulrike van den Heuvel und Heike Giebing. Zusätzlich wurde in der Kategorie „Unternehmen/Betriebe“ ein Verkehrssicherheitstraining der Deutschen Verkehrswacht im Wert von 420 Euro verlost. Dieser Preis ging an das Team des Bauzentrum Borgers in Rees.