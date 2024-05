Radfahrer auf Rekordjagd Stadtradeln im Kreis Kleve geht los – Termin und Informationen

Auch das in den vergangenen Jahren beliebte „Schulradeln“ findet 2024 wieder als landesweiter Wettbewerb statt. Dabei handelt es sich um einen Unterwettbewerb innerhalb des Stadtradelns. Er richtet sich gezielt an Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiter und Eltern. Die Anmeldung erfolgt über dasselbe Onlineportal. Es muss lediglich ein Häkchen gesetzt werden, dass zusätzlich am „Schulradeln“ teilgenommen wird. Mehr Informationen zum Schulradeln gibt’s auf der Internetseite www.stadtradeln.de/schulradeln-nrw.