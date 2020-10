Jugend in Kalkar : Stadtjugendring Kalkar mit Ferienspaß im Jubiläumsjahr

Kalkar „Miteinander statt nebeneinander“ ist das Motto des Stadtjugendrings Kalkar. Der Ferienspaß ist diesmal etwas reduziert, aber die Nachfrage ist groß.

Wolfgang Heinz, in Kalkar zuständig für den Stadtjugendring, berichtet, dass sich einzelne Mädchen und Jungen noch für zwei Veranstaltungen anmelden können. Am Dienstag, 20. Oktober, lädt das evangelische Jugendhaus Altkalkar alle sechs- bis 13-jährigen Kalkarer zu fröhlichem Miteinander ein, tags drauf geht es mit dem Bus zum Irrland nach Kevelaer-Twisteden. Anmeldungen zu diesen beiden Terminen nimmt kuzfristig noch Ilona Kania unter Tel. 02824-5407 entgegen. Alle Plätze vergeben sind bereits für das Abschieds-Event mit der DJK Appeldorn. Und die Spiel- und Sportzeit des Turnvereins Kalkar hatte ja bereits am ersten Ferientag stattgefunden. Mit 29 Kindern in der Turnhalle, was laut Heinz mit den Coronaregeln so gerade noch vereinbar war. „Es gibt offenbar eine große Nachfrage nach Ferienangeboten, deshalb werden wir im kommenden Jahr vermutlich im Sommer und im Herbst Aktionen anbieten.“ Immer vorausgesetzt, dass die Corona-Lage dies erlaubt.