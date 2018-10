Wohnpark Materborn feiert Herbstfest

Kleve-Materborn Erstmals haben Bewohner, Nachbarn und Besucher ein buntes Herbstfest gefeiert. Dabei waren der familiäre Charakter und die liebevolle Vorbereitung nicht zu übersehen.

Wir sind eine Familie. Lachen gerne und viel.“ So waren nicht nur die Familienregeln auf den hölzernen Domus Double Wood Schildern zu lesen, so fühlte sie sich auch an, die Familie der Lebenshilfe im Wohnpark Materborn. Als dort erstmals Bewohner, Nachbarn und Besucher ein buntes Herbstfest feierten, waren der familiäre Charakter und die liebevolle Vorbereitung nicht zu übersehen: „Das ist kein kommerzieller, sondern ein ideeller Herbstmarkt“, fasste Hermann Emmers, Geschäftsführer der Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen Kleve, zusammen. Die Intention war angekommen: „Wir feiern hier im Wohnpark ein echtes Erntedankfest. Dankbar, hier so schön angekommen zu sein“, schilderte er.

Und so präsentierte sich die Klever Lebenshilfe unter anderem mit zahlreichen Angeboten für Kinder. Sie durften beispielsweise in das Holz, das gewöhnlich für die Herstellung der Domus Double Wood Möbel genutzt wird, Nägel hämmern und diese mit Wolle bespannen, bis Figuren entstanden. Die fünf Kindertagesstätten der Klever Lebenshilfe boten gemeinschaftlich verschiedene Mal-, Schmink- und Bastelaktionen an. Ein Infostand des Reisebüros VIVO Reisen – unter dem Dach der Lebenshilfe – hielt allerlei Informationen rund um das Reiseangebot für Menschen mit und ohne Behinderung bereit. Die örtlichen Pfadfinder und das Klever Kinder Netzwerk waren ebenso vor Ort wie ein informativer Honigstand. Ein Blick in die Tagespflege des Wohnparks war genauso erwünscht wie der Besuch der Cafeteria, in welcher der Elterninitiativkreis der Lebenshilfe Kleverland Kaffee, Kaltgetränke und selbstgebackenen Kuchen anbot.