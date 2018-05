Kleve: Volksbank Kleverland fuhr mit 40 Jugendlichen zum Musical Tarzan

Kleve Mehr als 40 Jugendliche ließen es sich nicht entgehen, mit Betreuern der Volksbank Kleverland zu Disneys Musical Tarzan nach Oberhausen ins Metronom-Theater am Centro zu fahren.

Sie genossen die spektakuläre Show mit der Musik von Phil Collins. Schwer begeistert zeigten sich die Schüler von den Leistungen der Musicaldarsteller. So mancher konnte kaum glauben, dass alles auf der Bühne live dargeboten wurde, denn die Mischung aus Gesang, Schauspiel und Akrobatik war schon atemberaubend. So manches Mal sausten die Schauspieler an Seilen nur haarscharf an den Köpfen der Zuschauer vorbei. Auch die Technik, die Kostüme und das Bühnenbild ließen die Teilnehmer ins Schwärmen geraten.