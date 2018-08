Sternenwallfahrt Kleve

Kleve Kürzlich war es wieder soweit. Aus allen Himmelsrichtungen trafen sich die Bewohner, die Ehrenamtlichen und die hauptamtlichen Mitarbeiter der Seniorenhäuser der Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria auf dem Klostergelände Knechtsteden, in der Nähe von Dormagen, zur gemeinsamen Sternwallfahrt.

Auch die Seniorenhäuser Burg Ranzow und Hausgemeinschaften St. Monika aus Kleve-Materborn machten sich mit einem klimatisierten Bus auf dem Weg dorthin. Kloster Knechtsteden ist für die Bewohner ein besonders ausgesuchter und für alle gut erreichbarer Wallfahrtsort. Nach einer Messfeier in der romanischen Klosterkirche der Spiritaner gab es in einer Scheune der Klosteranlage, von vielen fleißigen Händen serviert, das Mittagessen und anschließend Kaffee und Kuchen. Nicht nur die Messfeier und das Pilgermahl, sondern auch der Austausch untereinander und das „Wir-Gefühl“ war das Besondere an diesem Tag.