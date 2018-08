Spendenübergabe Kleve

Kleve Die Freude über den Scheck war bei den Empfängern groß.

Nach einem Mühlenfrühstück überreichten Geschäftsführer Paul Kerjes und Vorstandmitglied Siegbert Koch von der Alten Mühle Donsbrüggen einen Scheck über 724,52 Euro an die Vorstandsmitglieder des Fördervereins Hospiz am St.-Antonius-Hospital, Frau Evers und Herrn Zeitz. Diese Summe war während des ökumenischen Gottesdienstes, der jährlich an Pfingstmontag vor der Mühle in Donsbrüggen gefeiert wird, zusammengekommen.