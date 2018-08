Sommerfest Kleve

Kleve Kürzlich fand das aktuelle Sommerfest für alle „Kleinen“ und „Großen“ des Klever Karnevalsverein KCM (Kleefse Clubmaennekes) statt.

Gemeinsam traf man sich am Jugendhaus in Donsbrüggen, wo der Festausschuss schon mit der Überraschung wartete. Denn: Wohin es ging, oder was geplant war, wurde im Vorfeld nicht verraten. Pünktlich fuhr ein Planwagen vor und los ging eine mehrstündige, lustige Fahrt durch die Düffelt, mit Zwischenstopps und Aufenthalt auf dem Spielplatz in Millingen und einer leckeren Abkühlung in einer Eisdiele. Am Nachmittag zurück in Donsbrüggen war schon alles vorbereitet und der Tag endete mit einem gemeinsamen Grillen mit vielen Leckereien.