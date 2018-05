Kleve: Neues Gerätehaus eingesegnet

Kleve Uedems Bürgermeister Rainer Weber bedankte sich vor etwa 200 Besuchern bei allen Helfern, bei den Planern angefangen, über den Gemeinderat bis hin zum Fliesenleger und Maler. Natürlich galt sein Dank auch allen Feuerwehrkameraden, die beim Bauen tatkräftig mitgeholfen haben. Einmal mehr erwähnte er in seiner Rede, wie wichtig ihm die Feuerwehr ist und wie stolz er auf die Kameradinnen und Kameraden ist, die, so Bürgermeister Rainer Weber, "ihre Freizeit investieren und viel Zeit reinstecken, um Bürger und Ort vor Schäden zu schützen".

Das Gerätehaus hat in Uedemerbruch hat nach herausfordernden Bauarbeiten am Hang des alten Bahndamms nun auch eine zeitgemäße, geschlechtertrennende Umkleide, die dem Zuwachs an Feuerwehrfrauen gerecht wird.