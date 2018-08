Kleve-Kalkar Andreas Lohmann heißt der neue Präsident des Lions-Clubs Kleve-Kalkar.

In festlicher Stimmung fand vor kurzem im Restaurant Post Moyland in Bedburg-Hau die traditionell jährlich stattfindende Ämterübergabe des Lions Club Kleve-Kalkar statt. Das heißt, in diesem Jahr ging das Amtsjahr von Susanne Janßen zu Ende. Sie war die erste Frau in der Geschichte des Vereins, die das Amt des Präsident übernommen hatte.