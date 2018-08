Kalkar: 90 Schüler der Realschule besuchten die Radarstation

Realschüler der Klasse 9b waren in Marienbaum. Foto: Luftwaffe Kalkar

Kalkar Die Jahrgangsstufe 9 der Realschule Kalkar hatte sich im Rahmen ihrer Projektwoche etwas Besonderes ausgedacht: Anstatt Theorie zu büffeln, wurde der Physikunterricht kurzerhand in den Wald verlegt – genauer gesagt in den Uedemer Hochwald, denn da steht der Radarturm der Bundeswehr.

Den meisten Bürgern ist nur die bereits aus der Ferne zu sehende Kuppel des Radarturmes in Marienbaum ein Begriff. Aber kaum jemand ahnt, was sich hier im Uedemer Hochwald wirklich abspielt. Das wollte die Jahrgangsstufe 9 der Realschule Kalkar ändern: Zusammen mit ihren Physiklehrern, Markert und Eren, wurde die Theorie gegen die Praxis getauscht. Den Schülerinnen und Schülern wurde die Möglichkeit gegeben, einmal zu sehen wie es sich anfühlt, den 48 Meter hohen Turm in einem winzigen Fahrstuhl zu erklimmen. Und da ein bisschen Fachwissen natürlich doch nicht fehlen darf, erklärten die Soldaten des hier ansässigen Abgesetzten Technischen Zuges 241 Marienbaum, den Schülern die Funktionsweise eines Radars, der Funkanlagen und noch vieles mehr.