Kleve : Gesamtschule besucht Fachtag

Kleve Fast 30 Lehrer, Schüler sowie deren Eltern der Gesamtchule Am Forstgarten begleiteten die Schulleiterin Rose Wecker und den Didaktischen Leiter Stefan Püplichuisen zum Fachtag "Schulen im Aufbruch" in der Gesamtschule Leverkusen Schlebusch. Im Anschluss an einen Vortrag präsentierten alle Schulen auf einem "Markt der Möglichkeiten" ihre Projekte und Ideen für eine nachhaltige Bildung. Am

Stand onnte man erleben, wie sich Schulgarten, Imkerei und Saftpresse ergänzen, wie man das Fahrrad zum Aufladen des Handys nutzen kann, wie die Schüler die Pflanzen und Tierwelt rforschen oder sich mit Gerechtigkeitsfragen für Kinder aus aller Welt beschäftigen. Die Taschen der Schülerfirma "SHOP", die im Klever Einzelhandel Plastiktüten ersetzen, sind nun auch über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt.

(RP)