Für das Engagement der Retter : Feuerwehr Kleve gewinnt den Preis „HelferHerzen“

Die Preisverleihung in der Klever Filiale: Die Feuerwehr Kleve gewinnt dm-Engagementpreis "HelferHerzen". Foto: Feuerwehr Kleve

Kleve Der erste Platz beim Engagement-Preis „HelferHerzen“ der dm-Drogeriemärkte an der Stechbahn und am EOC ging in diesem Jahr an die Feuerwehr Kleve. Ziel von HelferHerzen ist es, die Vielfalt gesellschaftlichen Engagements aufzuzeigen und dieses wertzuschätzen. Das Preisgeld von 1200 Euro soll der Jugendfeuerwehr zukommen.

Bei der Aktion „Herz zeigen!“ konnten die Kunden der dm-Märkte zwischen zwei lokalen Organisationen abstimmen. Neben der Feuerwehr war die Netzgruppe Kleve nominiert. Beim Einkauf konnten die Kunden Ihre Stimme in Form eines Herzchens in einen transparenten Behälter einwerfen. Gewinnerin war am Ende die Organisation, die mehr Herzchen bekommen hatte.

Der Zweitplatzierte ging aber nicht leer aus: Das Preisgeld betrug für den ersten Platz jeweils 600 Euro und für den zweiten Platz 400 Euro. Da zwei Märkte sich für die Aktion zusammengetan hatten ergaben das insgesamt also 1.200 Euro für die Feuerwehr Kleve und 800 Euro für die Netzgruppe. Die Feuerwehr Kleve hatte für die Aktion am Freitag, 21. September, an beiden Filialen einen Stand aufgebaut und war von 10 bis 17 Uhr jeweils mit einem Feuerwehrfahrzeug vor Ort. So kam man mit vielen Menschen ins Gespräch und konnte sich über die Arbeit der Feuerwehr informieren. Vielleicht ist es bei einigen Gesprächen auch gelungen, Interesse für die Mitgliedschaft bei der Feuerwehr zu wecken. Neue Helfer seien laut Feuerwehr stets willkommen.

Zur Preisverleihung hatten Frau Krause (dm-Filiale Stechbahn) und Frau Schröder (dm-Filiale EOC) die beiden Organisationen in die Filiale an der Stechbahn eingeladen. Für die Feuerwehr nahmen Nadine Hollenders (Stadtjugendfeuerwehrwartin) und Florian Pose (Leiter Öffentlichkeitsarbeit) teil, die sich für die Würdigung des Engagements bedankten.

(RP)