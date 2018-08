DLRG Kleve

Kleve Das Jugendeinsatzteam (JET) der DLRG Ortsgruppe Kleve nutzte wieder einmal die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen.

Die bereits bestehenden guten Verbindungen zur Feuerwehr brachte das Team diesmal an Bord des Löschbootes der Feuerwehr Emmerich. Das Feuerlöschboot ist im Sicherheitshafen Emmerich stationiert und kommt im Rahmen der Brandbekämpfung, technischer Hilfeleistungen oder einer Menschenrettung zum Einsatz. Als zuständiger Löschzugführer begrüßte Jörg Heimann die jungen Wasserretter an Bord der „Stadtbrandmeister Kersten“ und erklärte sehr ausführlich die umfangreiche Technik und Besonderheiten an Bord.

Zahlreiche Fragen aus dem JET unterstrichen das große Interesse. Dabei ging es nicht nur um Technik. Zahlreiche Fragen bezogen sich auf erforderliche Sonderausbildungen und Qualifikationen. Jörg Heimann führte aus, dass die Besatzung sowohl aus feuerwehrtechnischem als auch aus nautischem Personal besteht. Zum feuerwehrtechnischen Personal gehören Feuerwehrleute, die zuvor eine besondere Schulung an Bord des Löschbootes abgeschlossen haben. Diese kommen im Falle einer Alarmierung in der Stärke einer Löschgruppe an Bord. Die Schiffsführer gehören dem nautischen Personal an. Eine knapp Dreijährige Ausbildung ist Voraussetzung dafür, um verantwortlich ein Löschboot führen zu dürfen. Höhepunkt war die Bedienung der beiden Wasserwerfer. Diese sind in der Lage jeweils 3200 Liter in der Minute abzugeben. Fazit: Eine wirklich interessante und lehrreiche Veranstaltung. Ein großes Dankeschön gilt der Feuerwehr Emmerich.