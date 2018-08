Der Shanty-Chor Materborn besuchte die Bahn in Duisburg und bekam viele Einblicke in die Arbeit. Foto: Chanty-Chor

Kleve-Materborn Die vom Chormitglied und ehemaligen Mitarbeiter der Deutschen Bahn, Bundesbahnamtsrat a.D. Manfred Schmitz, organisierte Fahrt, führte zur Besichtigung einer der sieben Regionalbereiche innerhalb Deutschlands nach Duisburg.

Dazu gehört auch die Erstellung von Fahrplänen in enger Zusammenarbeit mit den Kunden, Vorbereitung von Neuverkehren, Netzzugang in verkehrlicher und in infrastruktureller Hinsicht sowie die Abrechnugn von Nutzungsentgelten. Eine interessante, zweistündige Besichtigung endete mit einem anschließenden gemütlichen Beisammensein in einer urigen Duisburger Kneipe. Der Shanty-Chor probt vierzehntägig und tritt bei Familienfeiern und in Seniorenheimen auf.