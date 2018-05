Kleve: 60 Gocher Jugendliche erhielten das Sakrament der Firmung

Kleve

Unter dem Motto "beGEISTert - Auf Dich kommt es an" haben sich im Herbst letzten Jahres Firmbewerber auf den Weg gemacht, um sich auf das Sakrament der Firmung vorzubereiten. Alle Jugendlichen haben an einem Firmwochenende zu den Themen Gott - Jesus - Heiliger Geist und Gemeinschaft teilgenommen, an verschiedenen Gottesdiensten und Aktionen mitgewirkt und ein kleines Praktikum in einer Einrichtung unserer Gemeinde absolviert. Jetzt spendete Weihbischof Rolf Lohmann das Sakrament der Firmung.