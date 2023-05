Stadtfeste in Kalkar und Straelen Städte starten am Wochenende in den Frühling

Der Frühling ist da! Und auch wenn sich der Mai gerade wettertechnisch noch von seiner April-Seite zeigt, begrüßen auch die Städte die für manche schönste Jahreszeit. Am kommenden Wochenende ist nicht nur Muttertag, in einigen Städten und Gemeinden gibt es wieder Veranstaltungen. In Kleve spielt zum Beispiel am Sonntag, 14. Mai, der Musikverein Bimmen zum Muttertag einen bunten Melodienstrauß, von Filmmusik und Musicals über Klassiker aus den 80er Jahren bis zur Polka. Unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Andy Kievits spielen rund 30 Musiker von 15 Uhr bis 16.30 Uhr in lockerer Atmosphäre und bei freiem Eintritt auf. In Kalkar und Straelen locken die Kommunen zudem mit Stadtfesten. Was Besucher dort erwartet.