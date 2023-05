Erstmals nicht auf dem Marktplatz So wird das Stadtfest in Kalkar

Der Titel der Veranstaltung klingt wie ein Stoßseufzer, und genau so ist er wohl gedacht: „Endlich Mai“ haben die Verantwortlichen ihr anstehendes Stadtfest genannt. Nach so viel schlechtem Wetter in den ersten Monaten des Jahres drückt dies so viel aus: die Sehnsucht nach Sonne, nach Betätigung draußen, nach der Begegnung mit Menschen. All dies erhoffen sich die Stadt Kalkar, der Werbering „Kalkar akiv“ sowie die übrigen Akteure und Sponsoren, wenn sie für Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, zum Stadtfest einladen. Der Sonntag ist zudem verkaufsoffen, erst im Oktober wird das Shoppen jenseits der üblichen Öffnungszeiten wieder möglich sein.