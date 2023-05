Maifest mal anders So schön war das Stadtfest mit Mittelaltermarkt in Kalkar

Wenn in Kalkar zum Stadtfest eingeladen wird, dann ziehen die Menschen durch die Altkalkarer Straße Richtung Markt. Denn dort befindet sich zweifellos das Zentrum, und bisher war der Großteil der Aktivitäten stets in dieser Mitte konzentriert. In diesem Jahr ist das allerdings anders: Der historische Marktplatz wird saniert und ist derzeit nicht nutzbar. Ob und in welchem Umfang Buden und Bühnen überhaupt wieder aufgebaut werden, ist noch unklar, schließlich soll das historische Pflaster nicht so schnell wieder aus den Fugen geraten. Die Gastronomie hat jedoch schon wieder den Platz, den sie braucht: Bei bestem Wetter waren Tische und Stühle praktisch den ganzen Sonntag über besetzt.