Neue Struktur : Stadt will eine Million Euro bei USK sparen

Kleve Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve sollen eine neue Organisationsform bekommen. Der Bürger sollen von der Umwidmung nichts merken, auch werde sich nichts am Personal ändern oder am Aufgabenbereich der USK.

Hintergrund: Für ihre Arbeiten, wie beispielsweise die Pflege der Parks oder der Bäume, stellen die USK der Stadt Kleve Rechnungen aus – und umgekehrt, falls die Stadt eine Dienstleistung für die USK erledigt. Damit können die Arbeiten beziffert und auch besser im so genannten „Konzern Stadt“ bilanziert werden. Man weiß genau, was welchen Etat wie viel kostet. Diese Arbeiten gelten als so genannte „Beistandsleistungen“ für den hoheitlichen Bereich der Stadt (so der Verband Kommunaler Unternehmen) und sind bis jetzt von der Mehrwertsteuer befreit.