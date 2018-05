Kleve-Rindern : Stadt muss Kreis bei Verkehrsschild helfen

Der Ort des Geschehens: Das schilderlose Schild an der Landwehr. Foto: Cat

Kleve-Rindern Es gebe "große Lieferschwierigkeiten", wie es heißt. Stadtverwaltung wollte nicht warten - und macht das Schild selbst.

Seit Februar dieses Jahres befindet sich an der Landwehr in Kleve die Außenstelle der Gesamtschule am Forstgarten. Weil es an der Stelle immer mal wieder zu gefährlichen Situationen gekommen ist, als Schüler die Straße überqueren wollten, hat die Stadt Kleve dort die Einrichtung einer Tempo-30-Zone angeordnet. Ein entsprechendes Schild wurde am 5. April aufgestellt. So weit, so gut. Unser Leser Erwin Baumann hat jedoch festgestellt, dass noch nicht alle angekündigten Maßnahmen umgesetzt wurden.

"Es fehlt ein Zusatzschild mit dem Hinweis ,Schule' und ein Verweis auf die zeitliche Beschränkung des Tempolimits auf die Zeit von 7 bis 17 Uhr", teilte Baumann dem Bürgermonitor der Rheinischen Post mit. Das sei bedauerlich, weil es bei den Autofahrern für Frustration sorge. Diese wüssten gar nicht, weshalb sie an der Stelle so langsam fahren müssen. Außerdem könne dies dazu führen, dass das Tempolimit gar nicht mehr beachtet würde, weil der Grund eben nicht ersichtlich sei, so Baumann. Als ehemaliger Polizist kennt er sich bestens mit solchen Problematiken aus. "Immerhin geht es an der Stelle um die Sicherheit von mehr als 500 Schülern", betont Baumann.



Eine Nachfrage unserer Redaktion bei der Pressestelle der Kreisverwaltung Kleve ergab Folgendes: Die Stadt hat die Anbringung der Zusatzschilder angeordnet, der Kreis ist als Straßenbaulastträger für die Beschaffung der Schilder zuständig. Hierbei gibt es ein Problem, wie Kreis-Sprecherin Ruth Keuken, auf Anfrage erläuterte: "Die Schilder sind lange bestellt, sie müssen jedoch extra produziert werden. Es gibt große Lieferschwierigkeiten." Derzeit könne sie noch keinen Liefertermin nennen.

Nachdem sie dieses dann dem Sprecher der Stadt Kleve, Jörg Boltersdorf, mitgeteilt hatte, kündigte dieser an, "auf dem kleinen Dienstweg" helfen zu wollen. Gesagt, getan: Die Stadt Kleve hat von sich aus entsprechende Schilder anfertigen und auch bereits anbringen lassen. Diese sollen dann ausgetauscht werden, sobald die vom Kreis Kleve angeforderten Schilder eintreffen, so Boltersdorf.

