Mehrere Events abgesagt Stadt Kleve will Tanzsteuer nach scharfer Kritik abschaffen

Die Vorwürfe wogen schwer, es wurden markige Worte gewählt: Der Veranstaltungsunternehmer Tim Verfondern von der Firma Soundbox kritisierte wie berichtet, dass die Vergnügungssteuer, die in Kleve auch auf Tanzveranstaltungen erhoben wird, Events in der Stadt unrentabel mache. Er fragte gar: „Will man Kultur haben oder will man sie kaputtmachen?“ Die Organisation eines Public Viewings zur EM hatte Verfondern aufgegeben, zudem mehrere Veranstaltungen platzen lassen.