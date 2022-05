Kleve : Stadt Kleve will „Jung kauft alt“ künftig fördern

Kleve Weil die Nachfrage von jungen Familien nach dem eigenen Heim ungebrochen hoch ist, will die Stadt Gutachten mit Fördergeld unterstützen.

„Jung kauft alt“ ist das neue Motto in der Stadt Kleve, um der Nachfrage nach Einfamilienhäusern in Kleve Herr zu werden: Junge Familien sollten in den die Innenstadt umgebenden einstigen Neubaugebieten alte Häuser kaufen. Das hatte auch das Wohnbaugutachten für die Stadt ergeben: Hier sei das Reservoir für Einfamilienhäuser, das man entsprechend nutzen solle, hieß es bei der Vorstellung des Gutachtens, das untersuchte, wo und welchen Wohnraum die Kreisstadt braucht. „Bauland ist knapp und Bauen am Ortsrand oder auf der grünen Wiese ist nicht wünschenswert“, deshalb wolle man das Prinzip „Jung kauft alt“ fördern, heißt es entsprechend in der Vorlage zur kommenden Sitzung des Bauausschusses der Stadt Kleve, die am Donnerstag, 2. Juni, 17 Uhr im Rathaus der Stadt Kleve stattfindet.