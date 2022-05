Kleve : Stadt Kleve will Händlern beim Dekorieren helfen

Stadt Kleve will Händlern beim Dekorieren helfen

Kleve Beim interaktive Workshop „Schaufenster- und Warenpräsentation“ erhalten Gewerbetreibenden Tipps, um ihr Schaufenster und ihre Warenpräsentation professioneller und ansprechender aufzubauen.

(RP) „Der erste Eindruck zählt“, besagt eine bekannte Weisheit. Das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Produkte. Insbesondere, wenn ein Kunde nicht bewusst nach ihnen sucht, sondern inspiriert werden soll – beispielsweise durch die Präsentation in Schaufenstern. Worauf Gewerbetreibende dabei achten sollten, zeigt der interaktive Workshop „Schaufenster- und Warenpräsentation“ auf, den das Citymanagement Innenstadt Kleve gemeinsam mit der Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH am Montag, 23. Mai, in der Klever Stadthalle veranstaltet.