Der ewige Rohbau in Kleve Ist für die Instandsetzung der Tribüne ein Teilabriss notwendig?

In der Fußball-Oberliga, immerhin der fünfthöchsten deutschen Spielklasse, fällt der 1. FC Kleve mit seinem Stadion am Bresserberg auf. Es gilt als eines der schönsten mit malerischer Aussicht. So äußern sich zumindest viele Fans beim ersten Hinsehen. Beim zweiten Hinsehen aber fällt auf, dass das Gebäude ein Rohbau ist. Toiletten gibt es nicht, es fehlen eine vernünftige Entwässerung, Fenster und Türen. Lediglich Sitzschalen auf der Stadionseite wurden eingebaut.