Auszeichnung : Stadt Kleve verleiht den Heimat-Preis

Kleve Der Vorschlag über die Verleihung eines Heimat-Preises erfolgt über ein Formblatt, das auf der Internetseite der Stadt Kleve abrufbar ist. Der Vorschlag kann bis zum 31. Mai bei der Stadt Kleve eingereicht werden.

Die Stadt Kleve sucht Vorschläge für die Verleihung ihres Heimat-Preises. In seiner Sitzung am 15. Mai 2019 hatte der Rat der Stadt beschlossen, einen solchen Preis auszuloben. Dieser kann ehrenamtlich tätigen, natürlichen Personen oder Personengruppen, insbesondere Vereinen und/oder einzelnen Abteilungen von Vereinen oder Bürgergruppen verliehen werden, die sich für die Heimat im besonderen Maße verdient gemacht haben. Vorschlagsberechtigt für die Verleihung eines Heimat-Preises sind alle Einwohner der Stadt, sowie Vereine und Institutionen mit Sitz in Kleve. Darüber hinaus steht den im Rat der Stadt Kleve vertretenen Fraktionen ein Vorschlagsrecht zu.