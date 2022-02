Haltungsverbot : Warum fünf Minischweine nicht länger in Kleve-Rindern bleiben dürfen

Warum fünf Minischweine nicht länger in Kleve-Rindern bleiben dürfen

Die Minischweine leben in einem rein Wohngebiet in Kleve-Rindern. Ein Nachbar hatte mit einer Beschwerde bei der Stadt Erfolg, nun müssen die Schweine weg. Foto: Verein Tierfreiheit

Kleve Der Verein „Tierfreiheit“ hält in Rindern fünf Minischweine. Die Stadt hat ihn aufgefordert, diese binnen vier Wochen zu entfernen, weil sie dort nicht gehalten werden dürften. Der Verein empfindet das als ungerecht.

Fünf Göttinger Minischweine erregen derzeit in Rindern die Gemüter. Der Verein „Tierfreiheit“, der sich für die Rettung von Schweinen und Hühnern einsetzt, will diesen auf ihrem Gelände einen neuen Lebensraum schaffen. Eine Minischwein-Familie, die einst aus einem Versuchslabor gerettet wurde, muss nun aber auf Geheiß der Stadt weg.

Ein Nachbar hatte sich offenbar wiederholt beim Amt beschwert – über Geruchsbelästigung, über den Lärm. Aber so genau weiß das Co-Vereinsgründerin Sandra van de Loo-Diel auch nicht. Die Beschwerden seien nie bei ihr persönlich vorgetragen worden, sondern stets bei der Stadt. „Der Vorwurf ist an den Haaren herbeigezogen“, sagt sie. Letzte Woche erreichte den Verein dann der Bescheid, die Schweine müssten innerhalb einer vierwöchigen Frist vom Gelände entfernt werden.

Stadtsprecher Niklas Lembeck bestätigt auf Nachfrage, dass „Schweinehaltung nicht zur der in einem allgemeinen oder reinen Wohngebiet zulässigen Kleintierhaltung zählt“, will sich aber darüber hinaus nicht zu dem laufenden Vorgang äußern. Das will Sandra van de Loo-Diel umso mehr. Demnach gibt es nicht das erste Mal Ärger um die Schweine.