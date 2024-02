Trotz Protesten 2023 Stadt Kleve verbietet erneut private Osterfeuer – das ist der Grund

Die Verwaltung erklärt: Auch in den Jahren vor 2023 seien private Osterfeuer bereits nach dem geltenden Ortsrecht in Kleve verboten gewesen. Sie wurden jedoch stets geduldet. „In der Vergangenheit haben sich jedoch Beschwerden von Anwohnern über die Nichteinhaltung von Auflagen, insbesondere bei privaten Osterfeuern, gehäuft“, heißt es von der Stadt. „Nach Prüfung der Beschwerden musste die Ordnungsbehörde der Stadt Kleve regelmäßig feststellen, dass vor allem vorgeschriebene Abstandsflächen in Abhängigkeit von der Größe des Osterfeuers nicht eingehalten wurden. Zudem wurden vereinzelt Einsätze der Feuerwehr notwendig.“