Erneut möglicher Blindgänger in Kleve : Bombenverdacht an Küppersstraße wird untersucht

Bombenverdacht an Küppersstraße wird untersucht

Erneut möglicher Blindgänger in Kleve

Kleve Erneut ist möglicherweise ein Blindgänger in Kleve gefunden worden. Sollte sich der Verdacht am Freitag erhärten, muss die Bombe zeitnah entschärft werden. Die Behörden informieren dann über die Maßnahmen.

Am heutigen Freitag, 7. Mai, wird an der Küppersstraße dem Verdacht auf eine Blindgänger-Bombe nachgegangen. Sollte sich dieser bestätigen, wird eine zeitnahe Entschärfung erforderlich sein, teilte das Ordnungsamt der Stadt Kleve am Donnerstag mit.