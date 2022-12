Schwimmbad und Tiergarten Stadt Kleve unterstützt kinderreiche Familien

Kleve · Familien können sich auf ein abwechslungsreiches Jahr 2023 freuen, in dem der ein oder andere Ausflug in das Sternbuschbad oder in den Tiergarten nicht fehlen darf.

23.12.2022, 05:45 Uhr

Die Familien erhalten auch freien Eintritt im Sternbusch. Foto: Markus van Offern (mvo)