Restaurant in der Stadthalle Stadt Kleve sucht neuen Pächter für Schwanenstuben

Die Stadt bewirbt das Restaurant durch seine direkte Anbindung an die Klever Stadthalle. „Es hat eine ganz besondere Lage und ermöglicht so eine Doppelfunktion als Lokalität zur Bewirtung der Veranstaltungen in der Stadthalle, aber auch als Speiserestaurant.“ Die direkte Anbindung an die Stadthalle sorge durch die jährlich zwischen 120 und 150 Veranstaltungen im Saal- wie auch Foyerbereich für einen regelmäßigen Besucherstrom. „Des Weiteren befindet sich das Restaurant nach der aktuellen Umgestaltung des Stadthallenumfeldes als zentraler Anlaufpunkt und Bindeglied zwischen Kermisdahl und Innenstadt in einer äußerst ansprechenden Lage.