Bedarf ist da : Stadt Kleve sucht Haus für obdachlose Frauen

Kleve Die Stadt Kleve möchte auch eine Unterkunft für obdachlose Frauen einrichten. Bis jetzt wurde aber noch kein Objekt gefunden, sagte Kleves Kämmerer Klaus Keysers vor dem Sozialausschuss der Stadt Kleve.

Ansonsten hat die Stadt mehrere Einrichtungen, wo Obdachlose eine Schlafstelle finden können, erläuterte Christian Seißer vor dem Ausschuss. Seißer hat nach acht Jahren als Stellvertreter von Ralph van Hoof jetzt die Leitung des Fachbereichs Öffentliche Ordnung und Sicherheit übernommen. In der Unterkunft Am Selfkant stehen elf Plätze für alleinstehende Männer, in der am Stillen Winkel fünf für Frauen und in den Häusern an der Jülicher Straße 16 und 18 Plätze bereit, so der Fachbereichsleiter.