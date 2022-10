An der Frankenstraße : Spielen und Klettern mit allen Sinnen

Kleve Die Stadt Kleve hat auf dem Spielplatz „Alter Friedhof“ an der Frankenstraße ein neuartiges Netzklettergerät freigegeben. Kinder der Gemeinschaftsgrundschule An den Linden durften als erste testen.

Die Erstklässler freuten sich sehr, dass sie, nachdem der Bauzaun entfernt war, als Erste hinaufklettern durften, und sogleich war auch die „Aussichtsplattform“ – eine flexible, mit Kunstrasen versehene Matte – mit mehreren Kindern besetzt. Nach oben führen viele Wege, leichte und schwierigere. In der unteren „Etage“ gibt es eine Vogelnestschaukel, drehbare Spielgeräte mit Spiegeln und unterschiedlichen Formen und Mustern. Zur Eröffnung und Einweihung durch die Kinder waren auch Niklas Lembeck, Pressesprecher der Stadt Kleve, Jugendpflegerin Vivien Verhoeven und Mitarbeiter der Umweltbetriebe (USK) gekommen. Wie Lembeck mitteilte, hat das Projekt zusammen mit einer Rutsche unmittelbar neben der Kletterkuppel 90.000 Euro gekostet, die voll von der Stadt Kleve getragen wurden. Der Spielplatz „Alter Friedhof“ an der Lindenallee bietet in unmittelbarer Nähe zur Gemeinschaftsgrundschule und des gesamten umliegenden Wohnquartiers für rund 1000 Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren eine Spielmöglichkeit. „Spielplätze sind Orte des Miteinanders und bieten insbesondere Kindern Raum für vielfältige Erfahrungen. Dementsprechend muss Geld in die Gestaltung und Entwicklung von Spielplätzen investiert werden“, erklärte Vivien Verhoeven. Bei der Wahl des Spielgerätes hätten sie besonders auf die unterschiedlichen Entfaltungsbedürfnisse der Kinder im physischen, sozial-emotionalen und kognitiven Bereich geachtet. Die Klassenlehrerin der 1c, Astrid Lange, die ihre Schützlinge bei der „Erstürmung“ der Kuppel beobachtete, bestätigte dies: „Es bietet so viele Bewegungsmöglichkeiten, das ist enorm wichtig nach dieser bewegungsarmen Zeit während der Corona-Pandemie. Hängen, Klettern, Gehen, die Kinder können alles ausprobieren. Das Klettergerät wirkt auch sehr sicher. Heute hatten die Kinder sogar zwei High-Lights, unser Herbstsportfest und diese Kletterkuppel.“ Sabine Rappert, zusätzliche Erzieherin in der Klasse, ergänzte: „Sie können hier alles austesten, ihren Gleichgewichtssinn trainieren, logisches Denken üben und zusammen einfach Spaß haben.“ Wie Volker Hölscher und Karsten Koppetsch von den Umweltbetrieben berichteten, dauerte der Aufbau nur eine knappe Woche, allerdings musste das Fundament vier Wochen aushärten. Hölscher wies auch darauf hin, dass die „Sensorik-Arena“ ausdrücklich inklusiv sei, denn die Kletterwege an der Kuppel sind unterschiedlich schwer und differenzierter als bei der klassischen Kletterpyramide.