Artenschutz vor der Haustür Stadt Kleve soll mehr Wildblumenwiesen bekommen

(RP) Die Zahl der Insekten in Deutschland sinkt. Eine 2020 veröffentlichte Studie des Entomologischen Vereins Krefeld zeigt, dass die Anzahl der Insekten seit 1989 um durchschnittlich 76 Prozent zurückgegangen ist. Mit den Insekten verschwinden auch Vögel und viele andere Tierarten. Die Konsequenz: es wird zunehmend stiller, auch in Kleves Gärten. „Einige der Faktoren, die zum Insektensterben beitragen, sind die Zerstörung von Lebensräumen durch Landnutzungsveränderungen, Pestizideinsatz und Klimawandel. Kleve bildet in diesen bundesdeutschen Entwicklungen keine Ausnahme“, heißt es von der Stadt.