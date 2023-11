Forderung aus der Politik Stadt Kleve soll Anschaffung von E-Rikscha prüfen

Im Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und -mobilität beantragte die Fraktion am Donnerstag, dass die Stadt die Anschaffung von E-Lastenrädern zur Personenbeförderung prüfen und für ein Pilotprojekt zunächst eine E-Rikscha anschaffen soll. Man möchte Bürgern mit eingeschränkter Mobilität ermöglichen, umweltfreundlich am sozialen Leben teilzunehmen, so die OK.