Abgerutschter Hang: Beton im Überfluss

Kleve Die Arbeiten an der Kaskade, wo es im Mai 2017 einen Erdrutsch gegeben hat, sind jetzt beendet. Spaziergänger müssen über einen unebenen Betonboden laufen. Beim Klevischen Verein ist man entsetzt über den Anblick und hat viele Verbesserungsvorschläge.

Rauer ist sich bewusst, dass mit der Neugestaltung der Kaskade kein Schönheitspreis gewonnen werden kann. „Aber wir hätten selbst dann nicht wesentlich anders gehandelt, wenn der Bereich denkmalgeschützt wäre“, betont er. Kleves Stadtkämmerer Willibrord Haas drückt es so aus: „Nicht der Spazierweg hat an der Stelle Priorität, sondern die Regenabführung.“ Laut Rauer wäre der die Kaskade anders nicht zu sichern gewesen. Die getroffenen Maßnahmen seien dringend notwendig gewesen. „Die Kaskade, errichtet um das Jahr 1950, ist für die heutigen Wassermengen nicht ausgelegt. Wir brauchen sie, um das Regenwasser der Oberstadt abzuführen. Deswegen müssen wir sie für Starkregenereignisse baulich anpassen“, sagt Rauer. Weitere Maßnahmen könnten noch folgen. So überlege die Verwaltung, ein Regenrückhaltebecken oben am Berg zu errichten und das Wasser unterirdisch kontrolliert abzulassen. „Vielleicht könnte man auch einen Bypass legen“, sagt Rauer.