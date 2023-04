Auch für Vereine in Kleve Stadt Kleve schreibt Heimatpreis 2023 aus

Auch im diesem Jahr soll der Heimat-Preis der Stadt Kleve erneut ausgelobt werden. Er wird in Form eines Preisgeldes in Höhe von insgesamt 7.000 Euro verliehen. Der Betrag wird aus Mitteln des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW in Höhe von 5.000 Euro und dem Anteil der Stadt Kleve mit 2.000 Euro ausgelobt. Gibt es drei Preisträger, bekommt der Erstplatzierte 3.000 Euro, der zweite 2.500 und der dritte 1500 Euro, gibt es nur zwei Preisträger erhält der erste 4000 und der zweite 3000 Euro. Der Preis kann ehrenamtlich tätigen, natürlichen Personen oder Personengruppen, insbesondere Vereinen oder Bürgergruppen verliehen werden, die sich für die Heimat im besonderen Maße verdient gemacht haben. Vorschlagsberechtigt für die Verleihung eines Heimat-Preises sind alle Einwohner der Stadt Kleve, sowie Vereine und Institutionen mit Sitz in Kleve. Darüber hinaus steht den im Rat der Stadt Kleve vertretenen Fraktionen ein Vorschlagsrecht zu.