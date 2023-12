Nach Veranstalter-Aufstand Stadt Kleve fegt die Tanzsteuer vom Tisch

Die Stadt Kleve will das Aufregerthema Tanzsteuer ad acta legen. Die Verwaltung schlug der Politik nun im Liegenschafts- und Steuerausschuss vor, die Vergnügungssteuersatzung so anzupassen, dass Tanzveranstaltungen künftig nicht mehr zusätzlich besteuert werden. Benjamin Schwaak, Fachbereichsleiter Finanzen und Liegenschaften im Rathaus, erklärte dazu: „Die Zahl der Tanzveranstaltungen hält sich heute stark in Grenzen. Wir haben geringe Steuereinnahmen bei einem hohen Verwaltungsaufwand.“ Es müsse im Interesse der Stadt sein, Tanzevents zu erhalten, so Schwaak. Man wolle sich an der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes orientieren, die die Tanzsteuer nicht mehr vorsieht.