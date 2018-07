Stadt Kleve ruft Bürger zur Säuberung der Gehwege auf

In Kleve

Kleve Stadtverwaltung: In den meisten Fällen sind Anlieger für Reinigung und Unkrautbeseitigung zuständig.

(RP) In den Sommermonaten gibt es regelmäßig Beschwerden von Bürgerinnen und Bürger, dass insbesondere öffentliche Gehwege mit Unkraut überwuchert und verdreckt seien. Hier sind jedoch zumeist die Bürgerinnen und Bürger als Grundstückseigentümer oder Anlieger selber in der Pflicht, schreibt die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung.