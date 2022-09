Kleve : Muss das Barockfeuerwerk ausfallen?

Kleve Die Trockenheit sorgt für eine erhöhte Waldbrandgefahr. Vor diesem Hintergrund prüft die Stadt Kleve derzeit, ob das Feuerwerk zum Lichterfest am 10. September ausfallen muss.

Die Stadt Kleve prüft am Montag, 5. September, ob das beliebte Höhenfeuerwerk zum Lichterfest am kommenden Samstag 10. September, stattfinden kann. Hintergrund ist die anhaltende Trockenheit: Weil es seit Wochen nicht mehr ausgiebig geregnet hat, ist der Boden sehr trocken und die Waldbrandgefahr hoch.

In der Stadtverwaltung macht man sich nun Sorgen, ob das traditionelle Barockfeuerwerk zum Abschluss der Forstgartenkonzerte anlässlich dieser Umstände aktuell zu gefährlich sein könnte. Das Risiko, dass Funken den trockenen Untergrund entzünden können, ist möglicherweise zu groß. Das Feuerwerk bildet alljährlich den Höhepunkt der Konzertsaison. Das Lichterfest im Forstgarten zieht jedes Mal viele Tausend Besucher an.

Das Problem: Das Feuerwerk wird am Amphitheater entzündet, und der Tiergartenwald ist nah. Falls tatsächlich einer Brand entstünde, wäre die Gefahr, dass er sich auf die umliegenden Bäume ausbreitet, entsprechend hoch. Deswegen wird es am Montag eine Begehung vor Ort geben. Bürgermeister Wolfgang Gebing will im Anschluss verkünden, ob das Barockfeuerwerk stattfinden kann oder nicht. Hoffnung macht allerdings, dass für die nächsten Tage auch im Kleverland Regen angekündigt ist. Wenn die Prüfung positiv ausfällt, wird das Lichterfest am Samstag, 10. September, um 18.30 Uhr starten. Die Freiwilligen Feuerwehr, die Bajazzo Big Band, die Blaskapelle De Frops und die Jazz-Formation Tae-Sung Chung & Freunde sorgen für die musikalische Unterhaltung. Das Feuerwerk soll um 21.30 Uhr beginnen.