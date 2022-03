Klimaausschuss : Gefahrenkarte für Starkregen in Kleve geplant

KLEVE Die Kostenschätzung für die Erstellung der Gefahrenkarten belaufen sich auf 100.000 Euro. Die Stadt bereitet derzeit einen Förderantrag an das Land vor.

Was noch fehlt, ist eine Gefahrenkarte, die aufzeigt, wo was droht wenn es zu viel Regenwasser gibt, und was zu tun ist, so Klockhaus. Und eine Verteilung der Zuständigkeiten. Denn Klockhaus sieht es nicht allein als städtische Aufgabe an, zu verhindern, dass Großregenereignisse zur Katastrophe werden. „Das ist sowohl Aufgabe der Kommune als auch der Bürger“, so der Tiefbaumamtschef. Das fange bei der Funktionstüchtigkeit der Rückstauklappe im Keller eines jeden Hauses an und reiche bis hin zum Schotter-versiegelten Garten. Es sei Aufgabe der Stadt, den Bürger entsprechend zu informieren. „Nur wer die nötigen Fakten kennt, kann auch seinen Aufgaben nachkommen“, sagt Klockhaus.