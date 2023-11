Immer kleinere Spielräume Stadt Kleve plant mit Minus von zehn Millionen Euro

Die Haushaltslage in Kleve ist angespannt, aber weniger stark, als viele befürchtet hatten. Am Dienstag hat Kämmerer Klaus Keysers den Haushalt 2024 in den Rat eingebracht. „Die Stadt Kleve ist handlungsfähig und in der mittelfristigen Finanzplanung – jedenfalls Stand heute – nicht von der Haushaltssicherung bedroht“, sagte Keysers.