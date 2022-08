„Zahlen sind alarmierend“ : Stadt Kleve muss erneut Dutzende Bäume wegen Dürre fällen

Bäume in Kleve leiden unter dem Dürre-Sommer. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Zahl der geschädigten Bäume in Kleve steigt rasant. Bei Kontrollen wurden weitere 41 Bäume entdeckt, die gefällt werden müssen, darunter allein 14 Birken am Mittelweg. Verschwinden manche Arten völlig aus dem Stadtbild ?

Der Dürresommer 2022 wird beim ein oder anderen Straßenzug in Kleve einen bleibenden Eindruck hinterlassen, der größer sein dürfte, als manch ein Sturm der vergangenen Jahre. Bei den jüngsten Baumkontrollen haben Mitarbeiter der Klever Umweltbetriebe (USK) festgestellt, dass weitere 41 kranke oder abgestorbene Bäume kurzfristig gefällt werden müssen. Darunter befinden sich allein 14 Birken auf dem Mittelweg. Bereits Ende Juli hatte die USK bei einem Rundgang mehr als 20 Bäume gefunden, die abgestorben oder derart geschädigt sind, dass sie eine Gefahr darstellen.

„Die Zahlen sind alarmierend“, sagt Dirk Posdena vom Fachbereich Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit. Natürlich gebe es immer wieder Ausfälle bei den Stadtbäumen. „Bäume sind Lebewesen und sterben früher oder später. Aber das, was seit 2019 zu beobachten ist, ist doch außergewöhnlich beunruhigend“, sagt Posdena.

Baumscheibenpatenschaft Die Bürger der Stadt Kleve sind aufgerufen, Patenschaften zu übernehmen und so Baumscheiben oder Baumbeete zu bepflanzen, zu pflegen und bei Bedarf zu wässern. Möglich ist das für Einzelpersonen, aber auch für Vereine, Schulklassen oder Unternehmen.

Die USK-Mitarbeiter kontrollieren regelmäßig den Baumbestand in Kleve. Immer mal wieder werden dabei Bäume entdeckt, die entweder abgestorben, oder so stark geschädigt sind, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr sichergestellt ist. In der Vergangenheit reichte es meistens aus, wenn die Bäume entsprechend beschnitten wurden, heute kommt es immer öfter zu Totalausfällen.