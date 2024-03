Streit um Maßnahmen Stadt Kleve schafft Verkehrsspiegel ab – Bürger bringen neue an

Die Ecke Poststraße/Wasserweg am Bresserberg mutet gefährlich an. Wer über die Poststraße hochfährt, kann den von rechts kommenden Verkehr kaum überblicken. Daher stand dort über Jahre hinweg ein Verkehrsspiegel – so hatten Autofahrer zumindest einen groben Überblick. Doch die Stadt hat die Vorrichtung abmontiert. Die Bürger aber scheinen an ihrem Spiegel zu hängen, sie haben kurzerhand einen neuen Konvexspiegel installiert. Er ist kleiner als sein Vorgänger und etwas behelfsmäßig ans Straßenschild montiert, erfüllt die Funktion aber gleichermaßen.