Umweltausschuss tagt : Das Baugebiet, das Kleve verhindern will

Nach dem Willen von Politik und Verwaltung sollen im Baugebiet Ziegelhütte in Hasselt 55 Einfamilien- und 13 Mehrfamilienhäuser entstehen.⇥ RP-Foto: Cattelaens Foto: Marc Cattelaens

Bedburg-Hau-Hasselt Am Donnerstag entscheidet die Bedburg-Hauer Politik über das Areal „Ziegelhütte“ in Hasselt.

Ein interkommunales Kräftemessen geht am kommenden Donnerstag in die nächste Runde. Die Gemeinde Bedburg-Hau möchte in Hasselt ein neues, großes Baugebiet ausweisen. Die Stadt Kleve hat bereits ihr Veto eingelegt. Die Klever Verwaltung befürchtet, dass potenzielle Neubürger abgeworben werden könnten. Im Umwelt-, Planungs- und Bauauschuss soll die Politik darüber entscheiden, ob der Plan der Gemeindeverwaltung umgesetzt und das Areal im Flächenutzungsplan als „Wohnbaufläche“ ausgewiesen wird

Darum geht es bei dem Streit: Die Gemeinde will den letzten Bauabschnitt im Bereich „Ziegelhütte“ entwickeln. Das Gebiet liegt direkt an der Kreuzung Kalkarer Straße/Holzstraße, gegenüber dem Alten Rathaus. Bis jetzt ist es noch eine Ackerfläche. Nach dem Willen der Verwaltung und auch aller Ratsfraktionen soll das Gebiet in eine Wohnbaufläche umgewandelt werden. 55 Einfamilien- und 13 Mehrfamilienhäuser könnten auf der rund sieben Hektar großen Fläche entstehen, sobald das Verfahren durch ist.

Die Stadt Kleve hat jedoch erhebliche Bedenken gegen dieses Vorhaben und die auch schriftlich der Bezirksregierung in Düsseldorf mitgeteilt. „Es wird seitens der Stadt Kleve befürchtet, dass durch die konzentrierte Ausweisung und Vermarktung von Wohnbaufläche Einwohner aus Kleve angeworben werden, da die Baulandpreise in Bedburg-Hau in der Regel geringer sind und in Kleve aktuell kaum Wohnbauflächen auf dem Markt erhältlich sind“, heißt es in der Stellungnahme. Die Verwaltung argumentiert weiter: „Hasselt verfügt zwar über eine gewisse Grundversorgung, insbesondere durch einen Nahversorger, es hat jedoch keine zentralörtliche Funktion. Eine Ausweisung von sieben Hektar Wohnbauland überschreitet deutlich die Fläche, die zur Eigenentwicklung des Ortsteils benötigt wird.“

Die Bedburg-Hauer Politik und Verwaltung haben im Vorfeld bereits deutlich darauf hingewiesen, dass sie die Argumentation der Klever Stadtverwaltung nicht nachvollziehen können. Die Fraktionsvorsitzende der CDU Bedburg-Hau, Silke Gorißen, kündigt an, im Umweltausschuss erneut für das Baugebiet „Ziegelhütte“ kämpfen zu wollen. „Kleve versucht, uns Steine in den Weg zu legen. Und dass, obwohl die Stadt gut aufgestellt ist, nachhaltig wächst. Wir brauchen in Hasselt aber dringend Bauland. Es ist nicht in Ordnung, dass man uns als kleiner Nachbargemeinde so etwas versagen möchte“, betont Gorißen.