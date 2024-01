Wintereinbruch in der Region Stadt Kleve kämpft mit allen Streufahrzeugen gegen Schneemassen

Zudem sind die Zeiten auch begrenzt, in denen Verkehrssicherungspflichten eingehalten werden müssen. Ebenso ist es bei privaten Haushalten. „Die Verkehrssicherungspflicht besteht hier von 7 bis 20 Uhr“, betont der USK-Chef. In der Zeit ist der Eigentümer dazu verpflichtet, Glätte und dadurch resultierenden Unfälle zu verhindern. An Sonn- und Feiertagen ist die Zeit von 9 bis 20 Uhr.