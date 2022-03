Verkehrsausschuss : Stadt gegen farbige Fahrradstreifen

Detlef Koken (Grüne) vom ADFC in Kleve. Foto: Matthias Grass

KLEVE Der Verkehrsausschuss diskutiert über die Verkehrssituation für Fahrradfahrer in Kleve. Gründe, FDP und SPD haben diverse Anträge gestellt.

Ein vernünftiges Radwegeverkehrskonzept muss Wege bieten, die für Fahrrad- und Pedelec-Fahrer komfortabel und zügig von A nach B führen, diese Wege müssen vor allem sicher sein und diese Sicherheit auch kenntlich machen. Vor allem jetzt mit Blick auf die Statistik der Polizei.

Und am Ziel sollte es Parkplätze geben, wenigstens für die teuren Pedelecs, damit man sie geschützt vor Dieben aufstellen kann. Das seien nur die wichtigsten Punkte, die eine fahrradfreundliche Stadt erfüllen sollte, sagt Detlev Koken vom ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club. Koken sitzt für die Grünen im Rat der Stadt Kleve.

Koken und seine Ratskollegen von der FDP und der SPD haben diverse Anträge an den Ausschuss für Verkehrsinfrakstruktur und Mobiltät gestellt, die sich genau mit diesen Dingen befassen. Der Ausschuss tagt am heutigen Dienstag, 15. März, 17 Uhr im Ratshaus der Stadt Kleve. Mehr als die Hälfte der Tagesordnung ist dem Fahrradfahren in Kleve gewidmet.

Doch bei fast allen Punkten schlägt die Verwaltung vor, die Anträge abzulehnen. Das beginnt beim FDP-Antrag, die Fahrradstreifen entlang der Nimweger Straße einzufärben, damit Autofahrer anerkennt, dass rechts der weißen Linie nicht Ersatzplatz fürs Auto sondern der Streifen fürs Fahrrad gedacht ist. Das Gros der Autofahrer nimmt darauf keine Rücksicht – trotz einzelner Piktogramme. „Wir könnten hier auch Erfahrungen sammeln, um künftig alle Radstreifen in der Stadt einzufärben“, sagte Maarten Oversteegen, Fahrradexperte der Klever Freidemokraten. Dass Farbe nur für Gefahrenstücke vorbehalten sein soll, wie die Stadt argumentiert, lässt der FDP-Politiker nicht gelten. „Im Grunde ist die ganze Srecke gefährlich“, sagt er. In den Niederlanden oder beispielsweise in Münster seien Fahrradstreifen auch eingefärbt – und das nicht ohne Grund. „Warum sollten wir das also in Kleve jetzt nicht können“, fragt er rhetorisch.

Dass die Verwaltung den anderen FDP-Antrag zu Fahrradstreifen außerorts ablehnt, weil das in Deutschland nicht gestattet sei, könne man einsehen, sagt er. Hier sei der Ansatz, der Briener Straße einen Fahrradweg zuzugestehen, der richtige Schritt in die richtige Richtung.

Auch Kokens Antrag für die Grünen, die Fußgängerzone in der Stadt zumindest während der Bauarbeiten auf der Ringstraße für den Radverkehr endlich freizugeben, soll, wenn es nach dem Willen der Verwaltung geht, abgelehnt werden. Hier hat die Stadt Angst vor Unfällen. Der SPD-Antrag, die Kreuzhofstraße mit einem Fahrradstreifen zu versehen – hier müssen sich Radler am kurvenden Verkehr und an den parkenden Fahrzeugen und den Fahrbahnverngungen vorbeischlängeln – wird mit dem gleichen Argument abgelehnt. Nur andersherum: bis jetzt habe es da keine Unfallhäufung gegeben, deshalb brauche man keinen Schutzstreifen. Bis jetzt hat es keinen Unfall gegeben, und damit auch in Zukunft so ist, beantragt die SPD-Fraktion im Rat der Stadt den Schutzstreifen. Entscheiden wird letztlich die Politik. Erst im Verkehrsausschuss, dann im Rat.