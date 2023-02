Von Klima bis Schule Stadt Kleve hat 93 Gutachten in Auftrag gegeben

Kleve · Von Versickungsgutachten bis Klimaanalyse: Was die Stadt Kleve derzeit oder in den kommenden Monaten per Gutachten untersuchen lässt und welcher Teil der Verwaltung besonders häufig auf Gutachten setzt.

15.02.2023, 05:45 Uhr

Auch für eine künftige Wirbelschachtanlage wurde ein Gutachten vergeben. Foto: stadt kleve/pdf der stadt kleve

Das Spektrum reicht von der externen Organisationsuntersuchung in drei Fachbereichen der Stadt Kleve über die erweiterte Raumanalyse zum Schulentwicklungsplan und ein Dorfentwicklungskonzept für Griethausen bis hin zu diversen Boden-, Versickerungs- und Artenschutzprüfungen: Mehr als 90 Gutachten hat die Stadt Kleve derzeit in Auftrag gegeben oder werden 2023 vergeben. Das teilte Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing im Hauptausschuss der Stadt Kleve mit. Darunter sind auch Ingenieur-Leistungen aufgeführt, die die Stadt Kleve vergeben hat.